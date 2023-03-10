العاصمة/القبض على مصنّف خطير محل 26 منشور تفتيش..

إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمصلحة المتابعة الميدانية بالإدارة الفرعية لشرطة النجدة الجهوية مفادها تواجد نفر مصنف خطير محل عدة مناشير تفتيش بجهة الملاسين.

قامت الوحدات الأمنية المذكورة بنصب كمين محكم للمظنون فيه والقبض عليه رغم محاولته التصدي لأعوان الأمن بسكين كبير الحجم، كما عُثر بحوزته على ميزان إلكتروني، بعرض هويته على الناظم الآلي تبين وأنه محل عدد 26 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل جرائم “المخدّرات ،العنف الشديد والسرقة…”.

تم تقديم المعني إلى مركز_الأمن الوطني بحي هلال لاستكمال الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنه.