المجمع السياحي العالمي “توي” يؤكد تطور الحجوزات على تونس بنسبة 14 بالمائة موفى فيفري 2023



أكد المدير التنفيذي للمجمع السياحي العالمي “توي”، سيباستيان ايبال، في لقاء جمعه بوزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، الخميس، ان الحجوزات على الوجهة التونسية ارتفعت بنسبة 14 بالمائة، مع موفى فيفري 2023 مقارنة بسنة 2019

وشدد ايبال ، خلال اللقاء الذي انعقد على هامش معرض بورصة برلين الدولي للسياحة، الذي امتد من 7 الى 9 مارس 2023، على عزم المجمع السياحي مواصلة تطوير نسق المبيعات نحو تونس خلال الفترة القادمة.

وتباحث الطرفان، بالمناسبة، سبل مساهمة المجمع في تعزيز الرحلات السياحية نحو تونس انطلاقا من ألمانيا ومن بلدان أوروبية أخرى، وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة.

ودعا بلحسين، مسؤولي المجمع إلى مزيد دعم الوجهة التونسية من خلال تكثيف العمليات الترويجية ودفع الاستثمار وتطوير الرحلات خاصة خارج فترة الذروة الصيفية ونحو مختلف الجهات.

يذكر أن “توي” أكبر مجمع عالمي في مجال السياحة والأسفار ويضم عددا هاما من متعهدي الأسفار و1600 وكالة أسفار وقرابة 400 نزل و6 شركات طيران بقرابة 150 طائرة و18 باخرة.

وعقد بلحسين، خلال فعاليات معرض بورصة برلين الدولي للسياحة، أيضا، لقاءات مع مسؤولي أهم متعهدي الأسفار والسياحة ووكالات الأسفار المختصين في السوق الألمانية والأوروبية على غرار رئيس إتحاد منظمي الرحلات والسياحة بألمانيا ورئيس تحالف الجودة للسياحة والسفر في أوروبا.

ودعا الوزير منظمي الرحلات السياحية إلى برمجة رحلات عبر مختلف المطارات التونسية من الشمال الى الجنوب، بما يخدم برنامجهم في تنويع العرض السياحي لزيادة تدفق السياح إلى هذه المناطق، مشيرا إلى عمل الوزارة على تعزيز الدور الرقابي لتحسين الجودة الشاملة بمختلف المؤسسات والمناطق السياحية.