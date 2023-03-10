صادم: كهل يعتدي على والدته المسنة..وهذه التفاصيل..

أذنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، آمال بلحاج موسى، أمس الخميس 10 مارس 2023، بتشكيل فريق تدخّل والتعهّد الفوري بإشعار متعلّق بشبهة عقوق واعتداء بالعنف المادي واللفظي من قبل كهل على والدته المسنّة بإحدى مناطق ولاية سوسة.

وقد تنقل فريق من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسوسة على الفور إلى المعتمدية المعنيّة للتحرّي حول الواقعة بالتنسيق مع السلط المحليّة، وتبيّن أن المتضرّرة البالغة من العمر حوالي 78 سنة، أرملة وأم لأربعة أبناء تقطن بمسكن على ملكها صحبة ابنين لها تبيّن أن أحدهما هو من قام بالاعتداء عليها بالعنف وأن المعتدي هو من ذوي السوابق العدليّة.

كما تنقل ممثلو المندوبية مع ممثلي السلط المحليّة إلى مقر إقامة المتضرّرة ولم يجدوا المعنية بالأمر بالمنزل باعتبارها كانت بصدد التنقل لدى عائلة صديقة في ولاية مجاورة.

وأفاد أبناؤها بأن علاقتهما طيبة بأمهم ويحسنون معاملتها وأن وضعية العائلة ميسورة، مؤكدين أن شقيقهم سبق له الاعتداء على والدتهم وأنه تحت تأثير الإدمان.

وكلّفت وزيرة الأسرة مصالح المندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة مرجع النظر بالتعهّد بوضعيّة المسنّة الضحيّة ومرافقتها في مختلف المراحل الضروريّة لحمايتها من كلّ أشكال التهديد.

وكانت المصالح الأمنية بالجهة قد باشرت بشكل فوريّ التنسيق مع النيابة العمومية وفتح بحث في الغرض وإدراج المعتدي بالتفتيش.