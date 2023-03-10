زهير حمدي يفجرها ويكشف معطيات خطيرة في علاقة بالبرلمان الجديد..#خبر_عاجل

كشف زهير حمدي امين حزب التيار الشعبي، تسجيل محاولات لابتزاز او شراء ذمم بعض النواب بالبرلمان الجديد، منذ اعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2022/2023.

وأكد زهير حمدي اليوم الجمعة 10 مارس 2023، في تصريح لاذاعة شمس اف ام انه هناك ارادة بعدم افلات البرلمان الجديد من قبضة من اعتادوا ان يكونوا في مواقع القرار خلال السنوات الماضية، حسب قوله.

وقال حمدي ان من يقف وراء هذه المساعي هي لوبيات اقتصادية ومافيا مالية خلقت شخصيات سياسية في السابق واصبحت تتحكم من خلالها في مواقع القرار بعد2011.

واعتبر حمدي ان البرلمان السابق كان يعبر عن مصالح هذه اللوبيات لا عن مصالح الشعب التونسي، مؤكدا ان الاختراق سيظل موجودا في البرلمان الجديد لكن بصفة اقل، حسب تقديره.