الاحتفاظ بصاحب مدجنة وتقديم 4 اخرين من أجل شبهات فساد..وهذه التفاصيل..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بصاحب مدجنة وتقديم 4 اخرين من بينهم فلاح و3 موظفين، حسب ما أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي.

وبين غنيمي في تصريح لمكتب “وات” بسيدي بوزيد ، أن هذه القضية تاتي على خلفية تعمد صاحب المدجنة تجميع فضلات الدجاج الذي يقوم بتربيته بمدجنته في شكل نفايات سائلة داخل خندق على طول 15 مترا والتفويت فيها لاحقا لبعض الفلاحين لاستعمالها في تسميد الخضروات والأشجار.

وأوضح أنه تم الاذن لتمثلية البيئة بسيدي بوزيد بإعداد تقرير في الغرض كشف ان الوضعية يمثل كارثة بيئية على صحة المواطنين.

وأشار الى انه تم لاذن بتقديم فلاح على خلفية ضبطه بصدد تعبئة بعض الأوعية بفضلات الدجاج السائل و سبق له استعمالها في أرضه.وقد تم تقديم 3 موظفين على خلفية تعمدهم اعداد تقرير في الغرض مجانب للحقية بشأن الوضعية المذكورة.

وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا بشأن هؤلاء.

كوثر