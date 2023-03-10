هذا ما قرره القضاء في حق المندوب الجهوي للفلاحة بمنوبة واطار بالمندوبية..

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مساء اليوم الجمعة بإطلاق سراح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمنوبة والإطار العامل بنفس المندوبية، وصاحب شركة الاحياء المحتفظ بهم منذ الاربعاء من اجل شبهة مسك واستعمال مدلس من موظف عمومي وفق ما أفاد به مصدر أمنى مكتب “وات ” بالجهة .

ويأتي ذلك بعد ساعات من الاستماع الى عدد من الأطراف ذات العلاقة بالملف جهويا ومركزيا والقيام بالمكافحات اللازمة، حول وثيقة تمديد استغلال ارض دولية مسندة من المندوبية الجهوية.. وقد تبين بعد ابراز الأدلة والبراهين ان هذه الوثيقة صدرت بناء على قرار اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بذات الملف والذي تم اتخاذه منذ 2018 بالتمديد له ب 15 سنة إضافية في استغلال ارض دولية.

ويشار الى ان المندوب والبقية تم الاحتفاظ بهم بعد فتح بحث من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة، حول شبهة تدليس .

وقد نظم عدد من إطارات واعوان المندوبية صبيحة اليوم الجمعة، وقفة تضامنية امام مقر المحكمة الابتدائية بمنوبة تضامنا معهم .