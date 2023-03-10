عاجل: “كواليس” التحقيق مع حبيب اللوز وايداعه السجن..

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، اليوم الجمعة، بطاقة ايداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع المحامي مختار الجماعي.

وقال الجماعي في تصريح ل (وات)، إن مدة الاحتفاظ القانونية بمنوبه قد انتهت اليوم، وإن قاضي التحقيق الذي جرّح في نفسه، واعتبر انه “غير مؤهّل للنظر في الملف”، قام رغم ذلك باصدار بطاقة ايداع ضد اللوز (70 عاما)، في انتظار تعهّد قاضي تحقيق آخر بالملف، وفق تعبيره.

وأضاف أن لسان الدفاع عن الحبيب اللوز، احتج على ما حدث من “خرق للاجراءات المعمول بها في مثل تلك الحالات”، وفق تقديره، وانسحب من جلسة التحقيق مع اللوز بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.

ولم يحدد الجماعي التهم المنسوبة لموكله على وجه الدقة، وإكتفى بالقول “ان التهم ليست واضحة بعد، وهو محال وفق مقتضيات قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال”.

يشار الى أنه تم ايقاف اللوز يوم 2 مارس الجاري، من قبل فرقة تابعة للشرطة العدلية بالقرجاني، بناء على اذن صادر من النيابة العمومية . كما أنه محل تتبع قضائي في ما يعرف بقضية “التسفير الى بؤر التوتر”، وتم الابقاء عليه بحالة سراح في شهر نوفمبر الفارط.