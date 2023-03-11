تسليط أقصى العقوبات على المحتكرين..

دعت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب المديرين الجهويين للتجارة إلى تسليط أقصى العقوبات على المتربصين بقوت الشعب، وفق تعبيرها.

و عبرت لدى اشرافها صباح اليوم السبت 11 مارس 2023، على الاجتماع الدوري للمديريين الجهويين للتجارة ”عن العزم القوي الذي يحدو الحكومة على استعادة سيطرة الدولة على الأسواق والقضاء على كل مظاهر الانفلات”، على حد قولها.

وطالبت في ما نقلته إذاعة موزاييك بتسليط اقصى العقوبات في المحاضر العدلية التي تحال الى المحاكم وذلك بالتوازي مع تشديد العقوبات الادارية وخاصة الغلق الآلي للمحلات التجارية المتورطة في الاحتكار والترفيع المشط في الأسعار الى جانب الحجز الفوري للسلع موضوع المضاربة”.

وتناول الاجتماع الدوري للمديريين الجهويين للتجارة سير الاستعدادات لضمان شفافية المعاملات وانتظام التزويد خلال المدة القادمة ولا سيما شهر رمضان.