إحباط عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة في المهدية وسوسة والقصرين وصفاقس وتوزر

تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (المنطقة البحرية المهدية) وإقليم الحرس البحري بالساحل (منطقة سوسة)، خلال الليلة الفاصلة بين 10 و11 مارس 2023، من إحباط 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية ونجدة وإنقاذ 326 مجتازا، بينهم 44 تونسيا و 282 من جنسيات جنوب الصحراء، وفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين وصفاقس وتوزر، خلال الليلة ذاتها، من ضبط 90 شخصا، من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، بعد أن تعمّدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة، وذلك في إطار سعي وحدات الحرس الوطني إلى “الحد من ظاهرة الإقامة على غير الصيغ القانونية بالبلاد التونسية”.

وقد أذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم، وفق المصدر ذاته.