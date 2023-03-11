بطولة الرابطة المحترفة الثانية (الجولة13-المجموعة2) : النتائج و الترتيب..

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات المجموعة الثانية من منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت :

السبت 11 مارس

المجموعة الثانية

في ملعب الطيب بن عمار

شبيبة العمران – نادي حمام الأنف 2-2

في ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية – مكارم المهدية صفر-صفر

في ملعب الرقبي بمساكن

هلال مساكن – سبورتينغ المكنين 2-2

في ملعب المطوية الصناعي

الملعب القابسي – جمعية جربة صفر-صفر

في ملعب قفصة المعشب

قوافل قفصة – الملعب الصفاقسي 3-صفر

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الجرجيسي – سبورتينغ بن عروس 2-صفر

الترتيب

1-قوافل قفصة 32 13

2-نادي حمام الانف 29 13

3-الترجي الجرجيسي 25 13

4-القلعة الرياضية 19 13

5-شبيبة العمران 17 13

6-الملعب القابسي 16 13

7-هلال مساكن 15 13

8-مكارم المهدية 14 13

9-سبورتينغ بن عروس 12 13

-الملعب الصفاقسي 12 13

11-سبورتينغ المكنين 11 13

12-جمعية جربة 10 13

الأحد 12 مارس

المجموعة الأولى

في ملعب مصطفى الدوري

أمل جربة – مستقبل قابس

الحكم: حسني النايلي

في ملعب بن حميدة مدنين

أولمبيك مدنين – أمل الرقبة

الحكم: خالد قويدر

في ملعب بنبلة البلدي

النادي البنبلي – شبيبة القيروان

الحكم: مراد الجربي

في ملعب قربة البلدي

النادي القربي – النجم الرادسي

الحكم: وائل العجنقي

في ملعب المحمدية الاصطناعي

مستقبل المحمدية – مستقبل وادي الليل

الحكم: درصاف القنواطي

في ملعب المرسى المعشب

مستقبل المرسى – جندوبة الرياضية

الحكم: علي مختار