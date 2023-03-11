بطولة الرابطة المحترفة الثانية (الجولة13-المجموعة2) : النتائج و الترتيب..

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات المجموعة الثانية من منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت :
السبت 11 مارس
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران – نادي حمام الأنف 2-2
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – مكارم المهدية صفر-صفر
في ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن – سبورتينغ المكنين 2-2
في ملعب المطوية الصناعي
الملعب القابسي – جمعية جربة صفر-صفر
في ملعب قفصة المعشب
قوافل قفصة – الملعب الصفاقسي 3-صفر
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – سبورتينغ بن عروس 2-صفر
الترتيب
1-قوافل قفصة 32 13
2-نادي حمام الانف 29 13
3-الترجي الجرجيسي 25 13
4-القلعة الرياضية 19 13
5-شبيبة العمران 17 13
6-الملعب القابسي 16 13
7-هلال مساكن 15 13
8-مكارم المهدية 14 13
9-سبورتينغ بن عروس 12 13
-الملعب الصفاقسي 12 13
11-سبورتينغ المكنين 11 13
12-جمعية جربة 10 13
الأحد 12 مارس
المجموعة الأولى
في ملعب مصطفى الدوري
أمل جربة – مستقبل قابس
الحكم: حسني النايلي
في ملعب بن حميدة مدنين
أولمبيك مدنين – أمل الرقبة
الحكم: خالد قويدر
في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي – شبيبة القيروان
الحكم: مراد الجربي
في ملعب قربة البلدي
النادي القربي – النجم الرادسي
الحكم: وائل العجنقي
في ملعب المحمدية الاصطناعي
مستقبل المحمدية – مستقبل وادي الليل
الحكم: درصاف القنواطي
في ملعب المرسى المعشب
مستقبل المرسى – جندوبة الرياضية
الحكم: علي مختار