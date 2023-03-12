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هام/تعيين كاتب عام جديد لمجلس نواب الشعب..وهذه هويته..

2023/03/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

جاء في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 26) والصادر امس السبت انه تم بمقتضى أمر عدد 233 لسنة 2023 تعيين لطفي البلعزي، كاتبا عاما جديدا لمجلس نواب الشعب
ويستأنف مجلس النواب غدا الاثنين اعماله بعقد جلسته الإفتتاحية الاولى بناء على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة
ويخلف البلعزي وهو يحمل رتبة متصرف عام، في هذا المنصب، عادل الحنشي الذي تم انهاء تكليفه في هذه الخطة وفق ما جاء في الامر عدد 223 الصادر في نفس العدد من الرائد الرسمي .
وحافظ الحنشي على خطته منذ اعلان تجميد اعمال البرلمان السابق في 25 جويلية 2021 ثم حل المؤسسة التشريعية نهاية مارس 2022.

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