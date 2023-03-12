حفيظ يفجرها ويحسم: مبادرة الاتحاد لن تشمل هؤولاء..#خبر_عاجل

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أن الاتحاد ليس بوق دعاية لأي كان بل هو يعارض من أجل اصلاح مسار 25 جويلية وليس من أجل نسفه” .

وبخصوص اخر مستجدات مبادرة الإنقاذ الوطني قال حفيظ إن ورقاتها ستعرض في نهاية الأسبوع القادم على رؤساء المنظمات الأربع المكونة للمبادرة ثم ستعرض في مرحلة لاحقة على ”منتدى تونس للمستقبل” الذي سيشهد انضمام منظمات وطنية جديدة للمبادرة ليتم بعد ذلك عرضها على رئيس الجمهورية وفق قوله .

و شدد الأمين العام المساعد في تصريح لاذاعة الديوان اف ام أن ”المبادرة ستتوسع لتشمل الأحزاب التي تتقاطع مع مبادئ وأهداف اتحاد الشغل ولا تعتبر مسار 25 جويلية انقلابا خاصة و أن الحوار هدفه بناء و إصلاح المسار مبينا أن كل من يعتبر 25 جويلية إنقلابا غير معني بالحوار على غرار حزب حركة النهضة و ائتلاف الكرامة” وفق تعبيره.