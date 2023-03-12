بطولة الرابطة المحترفة الثانية (الجولة13) : النتائج الكاملة..

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يومي السبت والاحد :
الأحد 12 مارس 2023
المجموعة الأولى
في ملعب مصطفى الدوري
أمل جربة – مستقبل قابس صفر-صفر
في ملعب بن حميدة مدنين
أولمبيك مدنين – أمل الرقبة 1-صفر
في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي – شبيبة القيروان صفر-صفر
في ملعب قربة البلدي
النادي القربي – النجم الرادسي 2-1
في ملعب المحمدية الاصطناعي
مستقبل المحمدية – مستقبل وادي الليل 1-صفر
في ملعب المرسى المعشب
مستقبل المرسى – جندوبة الرياضية 3-صفر
الترتيب
-1 مستقبل المرسى 28 13
– شبيبة القيروان 26 13
-3 النادي القربي 20 13
4- امل الرقبة 19 13
-5 النجم الرادسي 18 13
-6مستقبل وادي الليل 13 17
-7جندوبة الرياضية 13 16
8- اولمبيك مدنين 15 13
9 – امل جربة 14 13
-10 مستقبل المحمدية 13 13
-11مستقبل قابس 13 11
-12النادي البنبلي 10 13
السبت 11 مارس
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران – نادي حمام الأنف 2-2
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – مكارم المهدية صفر-صفر
في ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن – سبورتينغ المكنين 2-2
في ملعب المطوية الصناعي
الملعب القابسي – جمعية جربة صفر-صفر
في ملعب قفصة المعشب
قوافل قفصة – الملعب الصفاقسي 3-صفر
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – سبورتينغ بن عروس
الترتيب
-1 قوافل قفصة 13 32
2- نادي حمام الانف 13 29
-3 الترجي الجرجيسي 25 13
-4 القلعة الرياضية 19 13
-5 شبيبة العمران 17 13
-6 الملعب القابسي 16 13
-7 هلال مساكن 15 13
-8 مكارم المهدية 14 13
-9 سبورتينغ بن عروس 12 13
-الملعب الصفاقسي 12 13
11- سبورتينغ المكنين 11 13
-12جمعية جربة 10 13