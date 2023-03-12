حفيظ يفجرها ويحسم: مبادرة الاتحاد لن تشمل هؤولاء..#خبر_عاجل

تراتيب الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب..

عاجل: خبير يحذر من “تسونامي” قد يغرق مدن هذه الدولة..

هام: روزنامة وتفاصيل امتحانات مناظرة البكالوريا لهذا العام..

بطولة الرابطة المحترفة الثانية (الجولة13) : النتائج الكاملة..

2023/03/12 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يومي السبت والاحد :

الأحد 12 مارس 2023
المجموعة الأولى
في ملعب مصطفى الدوري
أمل جربة – مستقبل قابس صفر-صفر

في ملعب بن حميدة مدنين
أولمبيك مدنين – أمل الرقبة 1-صفر

في ملعب بنبلة البلدي
النادي البنبلي – شبيبة القيروان صفر-صفر

في ملعب قربة البلدي
النادي القربي – النجم الرادسي 2-1

في ملعب المحمدية الاصطناعي
مستقبل المحمدية – مستقبل وادي الليل 1-صفر

في ملعب المرسى المعشب
مستقبل المرسى – جندوبة الرياضية 3-صفر

الترتيب
-1 مستقبل المرسى 28 13
– شبيبة القيروان 26 13
-3 النادي القربي 20 13
4- امل الرقبة 19 13
-5 النجم الرادسي 18 13
-6مستقبل وادي الليل 13 17
-7جندوبة الرياضية 13 16
8- اولمبيك مدنين 15 13
9 – امل جربة 14 13
-10 مستقبل المحمدية 13 13
-11مستقبل قابس 13 11
-12النادي البنبلي 10 13

السبت 11 مارس
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران – نادي حمام الأنف 2-2

في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – مكارم المهدية صفر-صفر

في ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن – سبورتينغ المكنين 2-2

في ملعب المطوية الصناعي
الملعب القابسي – جمعية جربة صفر-صفر

في ملعب قفصة المعشب
قوافل قفصة – الملعب الصفاقسي 3-صفر

في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي – سبورتينغ بن عروس

الترتيب
-1 قوافل قفصة 13 32
2- نادي حمام الانف 13 29
-3 الترجي الجرجيسي 25 13
-4 القلعة الرياضية 19 13
-5 شبيبة العمران 17 13
-6 الملعب القابسي 16 13
-7 هلال مساكن 15 13
-8 مكارم المهدية 14 13
-9 سبورتينغ بن عروس 12 13
-الملعب الصفاقسي 12 13
11- سبورتينغ المكنين 11 13
-12جمعية جربة 10 13

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn