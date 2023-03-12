بطولة الرابطة المحترفة الثانية (الجولة13) : النتائج الكاملة..

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت يومي السبت والاحد :

الأحد 12 مارس 2023

المجموعة الأولى

في ملعب مصطفى الدوري

أمل جربة – مستقبل قابس صفر-صفر

في ملعب بن حميدة مدنين

أولمبيك مدنين – أمل الرقبة 1-صفر

في ملعب بنبلة البلدي

النادي البنبلي – شبيبة القيروان صفر-صفر

في ملعب قربة البلدي

النادي القربي – النجم الرادسي 2-1

في ملعب المحمدية الاصطناعي

مستقبل المحمدية – مستقبل وادي الليل 1-صفر

في ملعب المرسى المعشب

مستقبل المرسى – جندوبة الرياضية 3-صفر

الترتيب

-1 مستقبل المرسى 28 13

– شبيبة القيروان 26 13

-3 النادي القربي 20 13

4- امل الرقبة 19 13

-5 النجم الرادسي 18 13

-6مستقبل وادي الليل 13 17

-7جندوبة الرياضية 13 16

8- اولمبيك مدنين 15 13

9 – امل جربة 14 13

-10 مستقبل المحمدية 13 13

-11مستقبل قابس 13 11

-12النادي البنبلي 10 13

السبت 11 مارس

المجموعة الثانية

في ملعب الطيب بن عمار

شبيبة العمران – نادي حمام الأنف 2-2

في ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية – مكارم المهدية صفر-صفر

في ملعب الرقبي بمساكن

هلال مساكن – سبورتينغ المكنين 2-2

في ملعب المطوية الصناعي

الملعب القابسي – جمعية جربة صفر-صفر

في ملعب قفصة المعشب

قوافل قفصة – الملعب الصفاقسي 3-صفر

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الجرجيسي – سبورتينغ بن عروس

الترتيب

-1 قوافل قفصة 13 32

2- نادي حمام الانف 13 29

-3 الترجي الجرجيسي 25 13

-4 القلعة الرياضية 19 13

-5 شبيبة العمران 17 13

-6 الملعب القابسي 16 13

-7 هلال مساكن 15 13

-8 مكارم المهدية 14 13

-9 سبورتينغ بن عروس 12 13

-الملعب الصفاقسي 12 13

11- سبورتينغ المكنين 11 13

-12جمعية جربة 10 13