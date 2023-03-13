من هو رئيس البرلمان الجديد ابراهيم بودربالة..؟

تم اليوم الاثنين خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب الجديد انتخاب ابراهيم بودربالة رئيسا للمجلس.

فمن هو ابراهيم بودربالة..؟

ابراهيم بودربالة عميد سابق للمحامين أصيل الحامة من ولاية قابس من عائلة وفيرة العدد ولد بباب الفلّة بالعاصمة في 7 أوت 1952. انتقل للسكنى من والديه وأشقائه في سنة 1955 إلى شوشة رادس في الضاحية الجنوبية للعاصمة.

درس الحقوق بكليّة الحقوق والعلوم الاقتصادية وتحصّل على الإجازة في جوان من سنة 1976. وفي السنة نفسها نال شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ورُسِّم بجدول المحامين المتربّصين في 6 ماي 1977 وأدّى اليمين القانونية بعد ستّة أيّام من ذلك التاريخ.

انتخب سنة 2019 عميدا للمحامين خلفا لعامر المحرزي لمدة ثلاث سنوات.

ويعتبر بودربالة من أبرز الداعمين لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، حيث دعم الرئيس في مواجهته مع القضاء وشارك في اللجنة المسؤولة عن صياغة مسودة الدستور الجديد.

وصعد بودربالة الى البرلمان كنائب عن دائرة رادس- مقرين منذ الدور الاول للانتخابات التشريعية بعد حصوله على اغلبية الاصوات لينتخب اليوم رئيسا للبرلمان الجديد ب 86 صوتا.