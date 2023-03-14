عصام الدردوري يفجرها ويكشف ما تم العثور عليه في منزل علي اللافي..#خبر_عاجل

أكد رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوري، العثور على كميات وصفها بالكبيرة والمهولة من الوثائق والملفات في منزل المستشار الأسبق بوزارة الشؤون الدينية علي اللافي.

وبين الدردوري في تصربح لاذاعة شمس اف ام اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، أن من بين الوثائق محاضر أمنية وعدلية تخصه.

وكشف أنه تم حجز أرشيف يتعلق بمراقبة ومتابعة العناصر الإرهابية بمختلف أنحاء الجمهورية، إضافة إلى نسخ أصلية صادرة عن مديرين أمنيين تتعلق بالأسلحة والذخيرة وفق تعبيره، وكذلك وثائق تخص الاستعلامات.

وأشار الى أن الملف شبيه بملف مصطفى خذر وموضوع الجهاز السري وفق تعبيره.

وقال إن ما عُثر عليه يتعلق بالأمن القومي وبأسرار الدفاع الوطني.