ميشال بلاتيني يؤكد مجددا عدم رغبته في تولي اي منصب في الجامعة الفرنسية لكرة القدم

أكد النجم الفرنسي السابق, ميشيل بلاتيني, أنه لا يرغب ابدا في تولي أي منصب في الجامعة الفرنسية لكرة القدم, بعد ان راجت في الايام القليلة اخبار تفيد باحتمال توليه رئاسة الجامعة الفرنسية.

واكّد الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة في تصريح اعلامي امس الاثنين: قلت عندما تمت تبرئتي في سويسرا, إنني لن أعود إلى مؤسسات كرة القدم مرة أخرى”.

وأضاف النجم الفرنسي السابق : “لن أعود إلى مؤسسات كرة القدم, الجامعة الفرنسية هي جزء من سلطات كرة القدم, وعليه فأنني لا ازال متمسكا بموقفي الذي اعلنت عنه سابقا و المتمثل في عدم العودة إلى اي مؤسسة في كرة القدم من اي بوابة كانت بما فيها الجامعة الفرنسية”.

وتابع النجم الفرنسي السابق: ” ليست لديّ رغبة في فعل ذلك, لقد أعطيت ما يكفي, كنت نائبا لرئيس الجامعة الفرنسية قبل 30 عاما وأعتقد ان هذا الامر كاف”.

وكانت العدالة السويسرية قد برأت بلاتيني من تهم احتيال في شهر جويلية الماضي, وأكد وقتها أنه لن يعود لتولي مسؤوليات في هيئات كرة القدم”.

وتردد اسم ميشال بلاتيني لقيادة الجامعة الفرنسية لكرة القدم, بعد أن قدم لوغريت استقالته,قبل أسبوعين.