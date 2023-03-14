عاجل: فتح تحقيق ضد لسعد اليعقوبي وهؤولاء..وهذه التفاصيل..

أعلنت الناشطة السياسية والمحامية وفاء الشاذلي اليوم الثلاثاء في تدوينة نشرها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك فتح تحقيق ضد اعضاء نقابة التعليم الاساسي و الثانوي بناء على اذن من النيابة العمومية بتونس.

وحسب المصدر ذاتها فقد وجه حاكم التحقيق انابة لاحدى فرق العوينة وقد تم توجبه استدعاء لكل من الاسعد اليعقوبي والكاتب العام للتعليم الاساسي وبقية اعضاء نقابتي التعليم الاساسي و الثانوي وفق تعبيرها.

ومن جانبها نشر كاتب عام نقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي تدوينة ساخرة على صفحته الرسمية بالفيسبوك ردا على ما نشر حول احالته على التحقيق قال فيها : “علي هذا الفضاء الذي اصبح مقرفا: تحلنا علي التحقيق وتحاكمنا وخذينا ربطية ونستناو باش نخرجوا في العفو متاع رمضان والا العيد” .