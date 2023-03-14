وزارة الصحة تصدر بلاغ هام للمواطنين..

قدّمت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، مجموعة من التوصيات لتفادي الإصابة ببعض الأمراض التي تنتقل عن طريق الحليب غير المعقم ومشتقاته وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الذي عادة ما يتزايد فيه استهلاك الحليب ومشتقاته.

وشددت إدارة الرعاية الصحية الأساسية في بلاغ لها على وجوب استهلاك المنتوجات المعلبة أو المعقمة التي تباع بالتفصيل في المغازات والمحلات، مشيرة الى ان قائمة المنتوجات المصادق عليها متوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة الفلاحة.

ودعت إلى الحرص على تغلية الحليب الطازج وذلك بتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق بعد الغليان ضمانا لسلامته من أية أمراض أو جراثيم.

وجددت التأكيد أن استهلاك الحليب غير المعقم ومشتقاته يهدد صحة الانسان ويمكن أن يؤدي إلى الاصابة ببعض الأمراض مثل السل البقري والحمى المالطية، اللذين يسبّبان مضاعفات صحية خطيرة.