عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق علي اللافي..

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2023/03/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدّة 5 أيام بالناشط السياسي والمستشار سابقا بوزارة الشؤون الدينية علي اللافي وفق ما أوردته موزاييك.

وتجدر الاشارة إلى أنّ علي اللافي تمّ إيقافه في مرحلة أولى على ذمّة القضية الموقوف بشأنها كلّ من محمد بن سالم وأحمد العماري، إلاّ أنّ عملية تفتيش منزل علي اللافي أسفرت عن حجز محاضر تتعلق بقضايا ذات صبغة إرهابية ووثائق أخرى تمّ إثرها إحالته بسببها على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

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