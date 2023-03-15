غوارديولا: لا أحد بإمكانه منافسة هالاند الآن



اكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي, انه بات من الصعب الان على اي لاعب منافسة مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند, اصغر لاعب في تاريخ منافسات رابطة أبطال أوروبا, يصل إلى الهدف 33 في ذات المسابقة, بعد تسجيله ل 5 أهداف أمام ضيفه لايبزيغ (7-0) بملعب الاتحاد, مساء أمس الثلاثاء.

و عن هذا الانجاز تحدث بيب غوارديولا, لشبكة “سكاي سبورتس” قائلا “هالاند لديه عقلية لا تصدق (…) نحن سعداء جدا بهذا الصبي, لم نكن نعرفه قبل التوقيع معه, لكن هالاند سعيد دائما, وبشوش ولطيف مع زملائه في الفريق انه بحق لاعب مكتمل و مميز”.

وكان بإمكان هالاند أن يكسر رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب سجل أهدافا في مباراة خروج المغلوب برابطة الأبطال, ولكن قرر المدرب غوارديولا استبداله قبل 20 دقيقة تقريبا 20 على انتهاء اللقاء.

وبالأهداف التي سجلها امام لايبزغ امس الثلاثاء, اصبح المهاجم النرويجي الشاب هذا الموسم في كل المسابقات علما بأنه ثالث لاعب في تاريخ رابطة أبطال أوروبا يسجل خماسية في مباراة واحدة في المسابقة بعد كل من البرازيلي لويس أدريانو الذي أحرز خمسة أهداف لشاختار الأوكراني في شباك باتي بوريسوف في أكتوبر 2014 وميسي الذي سجل 5 أهداف لبرشلونة في مرمى ليفركوزن في مارس عام 2012.