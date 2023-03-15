رابطة الابطال – دور المجموعات: البرنامج

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم (مرحلة المجموعات), المقررة يومي الجمعة والسبت :
الجمعة 17 مارس :
المجموعة الثانية:
كوتون بور (الكاميرون) – الهلال السوداني (السودان) س 00ر17
المجموعة الرابعة:
المريخ (السودان ) – الترجي الرياضي التونسي س 00ر14
شباب بلوزداد (الجزائر) – الزمالك (مصر) س 00ر20
السبت 18 مارس :
المجموعة الأولى:
فيتا كلوب ( جمهورية الكونغو الديمقراطية) – الوداد البيضاوي (المغرب) س 00ر14
شبيبة القبائل (الجزائر) – بيترو أتلتيكو (أنغولا) س 00ر20
المجموعة الثانية:
الهلال السوداني (السودان) – ماميلودي سانداونز (جنوب إفريقيا) س 00ر14
المجموعة الثالثة:
نادي سيمبا (تنزانيا) – حورويا كوناكري (غينيا) س 00ر17
نادي فيبرز (أوغندا) – رجاء الدار البيضاء (المغرب) س 00ر17
يذكر أن الأول و الثاني من كل مجموعة يتأهلان للدور ربع النهائي.