جريمة صادمة: يقتل زوجته بدفعها في بئر مهجورة..!

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 بفتح بحث تحقيقي ضد زوج مشتبه في قتله لزوجته عمدا والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وحسب ما أفاد به هشام الكسيبي وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 2 في تصريح لاذاعة موزاييك فان قاضي التحقيق بالمحكمة تعهّد اليوم بالبحث في ملابسات الجريمة وإصدر إنابة عدلية في الغرض.

وتفيد تفاصيل الجريمة البشعة التي جدت بمعتمدية منزل شاكر أن العائلة قامت قبل ايام بالاعلام عن غياب الزوجة ولذلك تم إدراجها بالتفتيش وتكفل اعوان الحرس الوطني بالبحث وقادتهم الشكوك نحو زوجها وهو من مواليد 1985 ومن أصحاب السوابق وله خلافات مع زوجته، وبتضييق الخناق عليه اعترف بأنه قام بدفعها في بئر مهجورة عمقها حوالي 100 متر، أين تم التنقل على عين المكان اليوم الأربعاء والإستعانة بالحماية المدنية التي تولت إخراج جثة الزوجة الضحية من البئر ثم تم نقلها إلى قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة للتشريح .