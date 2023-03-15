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سيدي بوزيد: يوم تنشيطي ببئر الحفي لفائدة ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم الوطني للباس التقليدي

2023/03/15 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

شارك عدد من الأطفال ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، بمركز عادل براهمي للتربية المختصة ببئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد، في فعاليات يوم تنشيطي بمناسبة اليوم الوطني للباس التقليدي.

وأوضح مدير المركز، عبد اللطيف نصيبي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ تنظيم هذا اليوم يهدف إلى التأكيد على خصوصية اللباس التقليدي التونسي، وتحسيس ذوي الإعاقة بأهمية الموروث الثقافي، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة الرياضية والانفتاح على المحيط الخارجي.

وتضمّن برنامج التظاهرة معرضا يحتوي على انتاجات ذوي الإعاقة، وعروض في اللباس التقليدي والاكلة الشعبية، وورشات في التنشيط الإذاعي.

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