فتح تحقيق ضد منظمة “أنا يقظ”..؟!

نفت منظمة “انا يقظ” على صفحتها الرسمية بالفيسبوك ما يتم تداوله بخصوص فتح تحقيق ضد المنظمة واستدعاء ممثليها.

وقالت المنظمة انها ستتقدم بقضايا ضد كل من يبث الاخبار الزائفة ويسيء لها أو لأعضائها أو العاملين فيها.

ويذكر أن الناشطة السياسية والمحامية وفاء الشاذلي قالت في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 أنه تم فتح تحقيق بالقطب القضائي المالي ضد منظمة “انا يقظ” من اجل شبهات فساد بناء على تقارير البنك المركزي و قد تولى قاضي التحقيق بالقطب توجيه استدعاءات لرئيس الجمعية و اعضائها .