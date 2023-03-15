بورصة تونس تنهي معاملات الأربعاء على شبه استقرار بتراجع طفيف

– أقفلت بورصة تونس معاملات حصة، الأربعاء،على شبه استقرار ليسجل مؤشرها المرجعي ” توننداكس” تراجعا طفيفا بنسبة 09ر0 عند مستوى 4ر8093 نقطة وسط حجم تداول جملي في حدود 5ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم شركة مونوبري قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 4ر5 بالمائة (490ر5 د)

كما ارتفع سهم الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى بنسبة 1ر3 بالمائة (100ر7 د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 266 ألف دينار، وللإشارة فإن السهم سجل منذ بداية سنة 2023 تطورا محدودا بنسبة 3ر6 بالمائة.

وفي المقابل، تراجع سهم ” آرليكيد ” بنسبة 5ر4 بالمائة (600ر83 د) مسجلا حجم تداول بقيمة 11 ألف دينار، متبوعا بسهم بنك الأمان الذي تراجع بنسبة 8ر2 بالمائة (090ر31د)، محققا ححجم تداول بقيمة 312 ألف دينار.

واستأثر سهم بنك تونس العربي الدولي، بأكبر حجم تداول خلال الحصة بقيمة 411 ألف دينار، علما وأن السهم ارتفع بنسبة 1ر0 بالمائة (690ر91د).

شيراز