رابطة أبطال أوروبا : ريال مدريد ونابولي يتأهلان الى ربع النهائي على حساب ليفربول وفرانكفورت

تأهل ريال مدريد الإسباني للدور ربع النهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ليفربول الإنقليزي بهدف دون رد امس الأربعاء في إياب ثمن النهائي من المسابقة.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما هدف الفوز الوحيد لريال مدريد في الدقيقة (78). وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بإنقلترا بخمسة أهداف مقابل هدفين ليحجز مقعده في ربع النهائي، فيما يغادر ليفربول المسابقة.

وفي الدور ذاته، تأهل فريق نابولي الإيطالي لربع النهائي بعد فوزه على اينترآخت فرانكفورت بثلاثة أهداف دون رد، سجلها كل من فيكتور أوسمين في الدقيقتين (45 و53) وبيوتر زيلينسكي في الدقيقة (64) من ركلة جزاء.

وكان النادي الإيطالي قد حقق الفوز ذهابا بألمانيا بهدفين دون رد، فيما ودع فرانكفورت المسابقة. وستسحب قرعة الدور ربع النهائي يوم غد الجمعة بمشاركة الأندية المتأهلة وهي ريال مدريد /حامل اللقب/ تشيلسي ومانشستر سيتي الإنقليزيين والثلاثي الإيطالي إنتر ميلان ونابولي وميلان وبايرن ميونخ الألماني وبنفيكا

البرتغالي.