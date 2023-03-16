بمناسبة عيد الاستقلال : الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الإثنين

بمناسبة عيد الاستقلال، أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة لها بالنظر سيكون مجانا يوم الإثنين 20 مارس 2023.

وأشارت الوكالة في بلاغ مساء أمس إلى أن هذا الإجراء يتمتّع به المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.

وللتذكير فإن الدخول المجاني لهذه المواقع والمعالم والمتاحف متاح كذلك أول كل أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، وكذلك يوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، كما أنه متاح أيام العطل الرسمية.