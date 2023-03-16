منح لهؤولاء بمناسبة شهر رمضان..قيمتها والتفاصيل..

أكد ياسين عزارة المستشار لدى وزير الشؤون الاجتماعية، ان قيمة المساعدات الظرفية لفائدة العائلات المعوزة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، تقدّر بـ60 دينارا للمنحة الواحدة، ستنتفع بها 320 الف عائلة.

واشار ياسين عزارة في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الخميس 16 مارس 2023، ان المنحة المتعلقة بشهر رمضان سيتم صرفها بداية من الغد الجمعة 17 مارس، فيما تُصرف منحة عيد الفطر بداية من 17 افريل 2023.

واضاف عزارة انه الى جانب هذه المساعدات، ستتولى الوزارة توزيع 45 الف قفة لرمضان و10 الاف طرد غذائي.

وشدد عزارة ان هذه المساعدات هي ظرفية، تنضاف للمنحة الشهرية المقدرة بـ200 دينار والمنح الموجهة للاطفال.

واكد ان وزارة الشؤون الاجتماعية متمسكة بالبعد الاجتماعي للدولة ومساعدة الفئات الهشة بالامكانيات المتوفرة، رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، حسب قوله.

كما اشار عزارة الى وجود “عمل كبير يشرف عليه رئيس الدولة لمجابهة غلاء الاسعار والاحتكار”.