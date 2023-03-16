بتسويق سيارتها الجديدة في تونس: تويوتا تعزز مكانتها كرائدة للسيارات الهجينة

بالرغم من تأثر سوق السيارات العالمية بالظروف الاقتصادية الصعبة التي مرّت بها أغلب بلدان العالم فإن علامة السيارات اليابانية ” تويوتا ” التي توزّع في تونس عن طريق الوكيل الرسمي والوحيد شركة ” بي – آس – بي ” ما فتئت تثبت أنها على الطريق الصحيحة وتواصل تحقيق أداء متميز ونتائج ملحوظة.

وبعد سنة 2022 التي تعتبر مرضيّة نسبيا من حيث المبيعات وحصص الأسواق (مع 4702 سيارة تم بيعها و 8.5٪ من حصص السوق) استهلّت العلامة اليابانية سنة 2023 بإطلاق نماذج جديدة كل واحد منها أكثر أناقة وجمالا من النماذج الأخرى.

وتحت شعار “مستجدات تويوتا: في 2023 لكم متّسع من الاختيار” نظمت شركة “ بي – آس – بي ” الوكيل الرسمي للعلامة اليابانية ” تويوتا ” في تونس يوم الاربعاء 15 مارس بمقرها الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي داود – المرسى حدثا لتقديم المنتجات الجديدة لشركة ” تويوتا ” التي سيتم تسويقها هذا العام في السوق التونسية.

وعلى هذا الأساس قام وكيل العلامة بتونس تحت إشراف الرئيس المدير العام لمجموعة ” بي – آس – بي” السيد معز بالخيرية بإثراء المجموعة من خلال تقديم نماذج جديدة على غرار أسطورة كلّ الطرق بما فيها الوعرة ” لاند كروزر 300 الشهيرة في نسختيها ” VX Essence ” VX Diesel et GR-S Diesel ” و ” يارس كروس ” الهجينة و” يارس Hatch-Back ” الهجينة.وبهذه المناسبة صرّح السيد معز بلخيرية قائلا : ” نأمل أن يؤدي تسويق هذه السيارات إلى توسيع نطاق الاختيار لحرفائنا الذين لهم متطلبات متعددة وصارمة وأن يعزز ذلك مكانتنا على قائمة أفضل 3 وكلاء يبيعون أغلبية السيارات في تونس . وفي الحقيقة وعلى الرغم من عدم الاستقرار العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا وانخفاض مبيعات السيارات الجديدة في العالم وكذلك في تونس فقد كانت سيارات ” تويوتا ” من بين العلامات الأكثر مبيعا لسنة 2022 في بلادنا بـنحو 4702 سيارات تم بيعها.وهذه النتائج الجيّدة التي نطمح حتما إلى تحسينها تعود إلى جودة منتجاتنا وسلامتها وأسعارها التنافسية فضلا عن خدمات ما بعد البيع التي نقدمها “.

* لاند كروزر VX 300: الأقوى من أي وقت مضى

تعتبر ” تويوتا لاند كروزر 300 ” وهي النموذج الأحدث أقوى من أي وقت مضى. فقد تم تجهيزها بهيكل يتأقلم مع أنشطة الدفع الرباعي (x4 4 ) ومع الطريق وجهّزت أيضا بمحرك V6 بنزين و محرك ديازال (Bi turbo ) تم تطويرهما حديثًا. ويوفر كلّ من المحرّكين نظام قوة مزدوجا ومردودا محسّنا بشكل واضح وجليّ.وتم تجهز هذا النموذج الجديد بعلبة تغيير السرعة أوتوماتيكية تسمح بالسير على كافة أنواع الطرق. وتتمتع هذه التحفة أو الأعجوبة بمظهر قوي وأنيق. ومع تصميمها الداخلي الذي يوفر راحة لا مثيل لها فإن هذه السيارة عبارة عن خلاصة حقيقيّة من التكنولوجيا النادرة في ما يتعلّق بالقوة والسلامة والراحة خاصة مع نظام المعلومات والترفيه متعدد الوسائط 12.3 وأجهزة الكاميرا 360 درجة بنموذجين : نموذج للطريق العادية ونموذج لكافة الطرق الأخرى وكافة أنظمة المساعدة على القيادة أو السياقة On-road و off-road.

* لاند كروزر 300 GR الرياضية: مظهر أكثر ” شراسة ”

تقوم سيارة ” Land Cruiser GR ” الرياضية بالتركيز على مهارات السياقة على كافة أنواع الطرق ( العادية والوعرة ) وتتمتّع بمظهر أكثر قوة وأكثر ” شراسة “. ويتم تمييز نموذج ” GR Sport ” عن سائر سيارات ” لاند كروزر ” من خلال مجموعة خصوصية للهيكل تتضمن واقيا أماميّا من الصدمات أعيد تصميمه وكتب عليه بأحرف كبيرة إسم ” تويوتا ” وفتحات التهوئة الجانبية الأكثر عمودية وغلاف بلاستيكي أسود على الأجزاء السفلية.وعلى عكس اللون البنّي الفاتح (beige ) الفاخر لسيارة Land Cruiser VX فإن داخل سيارة GR Sport يجمع بين الجلد الأسود والأحمر الداكن. ومثلما هو متوقع فإن سيارة GR Sport تحافظ على ثلاثة صفوف توفر 7 مقاعد قياسية في سيارة Land Cruiser 300.أما في ما يتعلّق بالمحرك فإن سيارة Land Cruiser GR Sport متوفرة بمحركين اثنين . إما محرك البنزين V6 bi-turbo بسعة 3.5 لترا وبقوّة 415 حصانا و 650 نيوتن متر (650 Nm de couple) وإمّا محرك ديازال V6 (V6 Diesel bi-turbo ) بسعة 3.3 لترا وقوّة 309 حصانا و 700 نيوتن متر (700 Nm de couple). وكلا المحركين مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مباشر بـ10 سرعات يساهم في الاقتصاد في استهلاك الوقود.

* ياريس كروس الهجينة: رفاهية كبرى وراحة وتصميم مذهلان

بحكم أنها تعيد بعض الرموز الجمالية من Toyota RAV4 فإن سيارة Yaris Cross الهجينة تعتمد على نفس منصة ياريس الجديدة. ومن حيث التكنولوجيا والراحة فإنها تحتوي على نفس التكنولوجيا وتوفّر نفس الراحة من خلال : مفتاح ذكيّ لبدء التشغيل والفتح – اتصال Bluetooth و Android Auto و Apple Carplay – تعديل أوتوماتيكي للتكييف – مستشعر الضوء والمطر – مقاعد أمامية مُدفأة – مقود جلدي متعددة الوظائف – باب خلفي كهربائي … دون اعتبار ذلك التصميم الداخلي الجميل ومرآتين عاكستين خارجيتين قابلتين للطيّ كهربائيا.ويعتمد محرك تويوتا ياريس كروس الهجينة على وحدة بنزين مرتبطة بمحرّكين كهربائيين يقومان بتطوير قوة تصل إلى 116 حصانا.ويختلف استهلاك ياريس كروس الهجينة حسب نوع المسار وأسلوب قيادتكم ولكن أيضا حسب الإعدادات المختارة . ومن حيث الأداء فإن الشركة المصنّعة تؤكّد أن المرور من 0 إلى 100 كم في ساعة لن يستغرق أكثر 11.2 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 170 كم في الساعة.أما سعر الطراز المعروض فهو 119.800 دينار تونسي يشمل كافة الضرائب.

* ياريس HB الهجينة : مظهر رياضي وجريء

من خلال مظهر رياضي وجريء ونظام وسائط متعددة بشاشة مقاس 7 بوصات و 6 مكبرات صوت مع التعرف على الصوت ونظام Apple CarPlay / Android Auto كميزة قياسية فإن سيارة ياريس HB الهجينة تجسّد أو تعتبر الصيغة المثالية للسيارة العصرية والجذابة المغرية.ولا تتميز هذه السيارة فقط بأنها مقتصدة في استخدام الطاقة وبأنها مغرية وجذّابة ولكنها تتميز أيضا بأحدث التقنيات وبالعلاقة المناسبة بين الجودة و السعر الذي له من الأسباب ما يكفي لإرضاء الحرفاء.أما بالنسبة للاستهلاك فهو 3.2 لتر لكل 100 كلم مجمّع (Combined ) و 3.5 لتر لكل 100 كلم لـ Etra Urban و 2.7 لتر لكل 100 كلم في الوسط الحضري.وتستهدف سيارة Yaris HB الهجينة (أول سيارة هجينة لقطاع سيارات الأجرة) الأفراد وسائقي سيارات الأجرة وهي ليست صديقة للبيئة فحسب بل هي أيضا موثوق بها واقتصادية في الاستخدام.وفي سيارة الأجرة ديازال الكلاسيكية يجب تغيير مصفاة الديازال بانتظام لكن هذا الأمر لا يطرح مع سيارة Yaris HB الجديدة. أما تكلفة صيانة سيارة HB الهجينة فهي أرخص بكثير من سيرة HB ديازال نظرا إلى أنها تحتوي على عدد أقل من الأكسسوارات (مولد التيار و embrayage…).وتتميز سيارة Yaris Hatchback كذلك بأنها فسيحة من الداخل وذات تصميم جريء ويبلغ طولها 3.94 مترا لذلك لا تجد صعوبة في العثور على مكان لوقوف السيارات في المدينة.ومع كل هذه ” الموديلات ” ليس هناك أي شكّ في أن تويوتا قد حققت قفزة نوعية كبرى إلى الأمام سواء في قطاع سيارات ذات الدفع الرباعي أو في قطاع السيارات المدمجة.