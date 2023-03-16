عاجل/إيقاف إطارات بشركة فسفاط قفصة: تفاصيل ومعطيات جديدة..

أصدر موظفوا شركة فسفاط قفصة، صباح اليوم الخميس 16 مارس 2023، بيانا على أثر اجتماع بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك على خلفية الايقافات التي طالت عددا من اطارات الشركة.

اعتبر الموظفون، ان التهم تتعلق بالمسائلة عن سوء التصرف في الصفقات العمومية في حين تم عرضها على كافة لجان الرقابة والمصادقة، مؤكدين رفضهم مواصلة العمل بالمنظومة الاجرائية التي تسببت في ايقاف زملائهم ولا توفر اي ضمانة للموظف العمومي.

كما طالب اطارات الشركة ان تحال هذه القضايا على محكمة المحاسبات باعتبارها مختصة قانونا في النظر في قضايا سوء تصرف ان وجدت، بحسب ما جاء في نص البيان .

وأكدوا تمسكهم بتفعيل قرينة البراءة والابتعاد عن كل أفكار تمس من نزاهة اطارات شركة فسفاط قفصة.