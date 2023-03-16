فظيع: وفاة رضيعة دهسا على يد عمها..

اذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين اليوم الخميس بفتح بحث عدلي لدى حرس مرور سبيطلة، وذلك على خلفية وفاة رضيعة تبلغ من العمر سنتين دهسا بسيارة عمها وفق ما أفاد به الناطق الرسمي ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي .

هذا وتم عرض جثة الرضيعة على الطبيب الشرعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين الذي اكد وفاتها متأثرة بعملية الدهس بالسيارة.

وللاشارة فقد توفيت الرضيعة على عين المكان بعد ان دهسها عمها بالسيارة عندما كانت بصدد السير الى الوراء دون ان يتفطن لها، هذا وتم ايقاف السائق لمزيد التحري معه بشأن الحادثة وفق ما نقله راديو الديوان أف ام.