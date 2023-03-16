“تصريف مياه ملوثة في سد بني مطير”: الاحتفاظ بصاحب فضاء ترفيهي وإحالة مسؤوليْن بلديين على التحقيق..

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة يسري السلطاني اليوم الخميس 16 مارس 2023، بأنه تمّ الاحتفاظ منذ مطلع الأسبوع الجاري بصاحب أحد الفضاءات السياحية الترفيهية المعدة للشباب والأطفال والعائلات ببني مطير من معتمدية فرنانة، وإحالة الكاتبة العامة والرئيس السابق لبلدية بني مطير في حالة تقديم، وذلك من أجل شبهة تصريف مياه ملوّثة في سد بني مطير المعدّ لتجميع مياه الشرب.

وأوضح السلطاني لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ قرار الاحتفاظ والبحث استند الى معاينات عدلية أذنت بها النيابة العمومية تفيد بوجود اعتداء على الملك العمومي للمياه، وتعمّد وضع مواد خطرة وسامة بمياه معدة لشرب الانسان، واستغلال موظف عمومي لصفته واستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الاضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك.

وأضاف أن الابحاث والمعاينات استوجبت الاستماع الى معتمد فرنانة واحد الولاة السابقين، والتنسيق مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي سخرت خبيرا بمعية دورية تابعة للحرس الوطني بالجهة للتثبت من مصدر التلوث الى أن تبين أنه ناجم عن وجود قناتي صرف صحي مرتبطتين ببحيرة سدّ بني مطير، وهي قنوات تابعة للمركز السياحي والترفيهي بالجهة، استنادا الى تصريحات صاحبه خلال استنطاقه من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس بطبرقة.

وقد تمّ الانتهاء الى تحديد الاختصاص المطلق لبلدية المكان وهو ما استوجب، وفق ذات المصدر، سماع الكاتبة العامة للبلدية التي اكدت ان البلدية عاينت سنة 2019، في اطار لجنة مشتركة، تلوثا صادرا من الفضاء المذكور ومرتبطا ببحيرة السدّ، وقد اكتفت اللجنة بتحرير محضر جلسة والتنبيه على صاحب المحل من أجل معالجة ما اعتبرته اللجنة اخلالات، إلّا أنّه لم يتكفل بتنفيذ ما جاء في التنبيه.

واستوجبت هذه الحيثيات إحالة كل من الرئيس السابق لذات البلدية والكاتبة العامة الحالية على انظار النيابة العمومية رفقة صاحب المحل المحتفظ به لاتخاذ الاجراءات المستوجبة في حقهم.

وتبعا لذلك، قرّرت الكاتبة العامة المكلفة بتسيير بلدية بني مطير، غلق الفضاء السياحي الترفيهي المعد للشباب والطفولة والعائلات الكائن بحي البلالة ببني مطير، والذي تم تركيزه منذ سنوات، بسبب ارتكابه لمخالفة من الصنف الثاني، الى ان يتم احترام الشروط طبقا للترتيب والقوانين المعمول بها، وفق ما ورد بقرار الغلق.

واستند قرار الغلق المؤرخ في 14 مارس الجاري والمعلق على واجهة الفضاء والمضمن بدفاتر بلدية المكان تحت عدد 1/2023 الى “إخراج صاحب الفضاء قنوات الصرف الصحي مباشرة بالسد القريب من الفضاء”. وكانت السلطات الجهوية قد قرّرت منذ أشهر الشروع في مراقبة ومتابعة فضاءات التخييم المنتصبة بالجهة، ومنع الانتصاب لكل من يخالف الضوابط والإجراءات القانونية المتعلقة بالإحداث.