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قضية ضد جامعتا التعليم الأساسي والثانوي..#خبر_عاجل

2023/03/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تقدّم مجموعة من الأولياء بشكاية ضدّ جامعتا التعليم الأساسي، والثانوي بسبب قرار حجب أعداد التلاميذ.

وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي،في تصريح لاذاعة الديوان أف أم، إن الجامعتين مدعوتان لحضور جلسة يوم 21 مارس بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد تلقيهما دعوى عن طريق عدل تنفيذ.

واعتبر الشابي أن الخيار الأفضل لحل المشاكل ليس التهديد والوعيد واوروقة المحاكم وانما المفاوضات.

وتابع قائلا “كنا نتمنى ان يتقدم الاولياء بشكاية ضد وزارة التربية وليس الجامعتين، لانها لم تكن جادة في المفاوضات وتسببت في توتير العلاقة” وفق قوله.

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