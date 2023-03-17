جريمة شنيعة: طفل 16 سنة يحاول قتل والدته وينتحر..هذه التفاصيل..

أطلق شاب يبلغ من العمر 16 عاما النار على والدته وقتل ضابطي شرطة سنهما بين 30 و35 سنة قبل أن ينتحر في إدمونتون، كندا.

وقال مسؤول بالشرطة ومسؤول حكومي كبير إن “الشاب أطلق النار على والدته وأصابها في ساعة مبكرة من صباح الخميس في شقة بالمدينة في مقاطعة ألبرتا، وقُتل ضابطا دورية بالرصاص لدى وصولهما إلى مكان الحادث حوالي الساعة 12.47 صباحا، لم يكن هناك ما يشير إلى أن الضباط تمكنوا من إطلاق النار”.

وقال ديل مكفي، رئيس جهاز شرطة إدمونتون، إن المسلح قتل بالرصاص، ونُقلت الأم إلى المستشفى وحالتها خطيرة ولكنها مستقرة الآن” وفق ما نقلته سكاي نيوز.