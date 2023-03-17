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قرار هام بمناسبة عطلة الربيع..#خبر_عاجل

2023/03/17 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

في إطار الاستعداد لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عطلة الربيع لسنة 2023، افادت وزارة النقل بانها وضعت، بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف، برنامجا إستثنائيا خلال أيام 17 و18 و19 مارس 2023 و01 و02 و03 أفريل 2023، يقوم على تحسين عرض النقل وملاءمته مع الطلب بما يضمن تأمين التنقّل في أحسن الظروف الممكنة من حيث الرفاهة والسلامة.
ويتمثّل هذا البرنامج في ما يلي:
الترخيص لكل الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لاستغلال سفرات إضافية على شبكات خطوطها،
تمكين الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن من تراخيص إستثنائية للقيام بسفرات خارج خطوطها انطلاقا من محطات نقل المسافرين،
تكليف فرق من مراقبي الوزارة لمتابعة سير البرنامج على مستوى محطات النقل البري بكامل تراب الجمهورية.

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