إحالة مقاولين على التحقيق بشبهة التدليس..

على اثر شكوى تقدمت بها المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية حول وجود شبهة تدليس في ملف يخص مقاولات، تعهدت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالجهة بالموضوع و تم استنطاق 8 مقاولين وإحالتهم على إدارة الشرطة العدلية بتونس لاستكمال الابحاث.

كما تمكنت الفرقة أثناء الأبحاث من الكشف عن شبكة تدليس وفساد مالي وإداري على المستوى الوطني وقد تم إيقاف أحد عناصرها بولاية الكاف إثر إدراجه بالتفتيش من طرف فرقة الشرطة العدلية بتطاوين.

وتتواصل الابحاث للكشف عن بقية حيثيات القضية وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.