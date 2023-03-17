إقبال غير مسبوق على تذاكر ودية الأرجنتين وبنماـ 2ر1 مليون طلب على 80 ألف مقعد

حاول أكثر من 1.2 مليون أرجنتيني يائسين الحصول على تذكرة لدخول مشاهدة المباراة الودية الأولى لمنتخب بلادهم عقب التتويج بكأس العالم والتي ستجرى ضد بنما الخميس المقبل في بوينوس أيريس.

ويتعلق الأمر بحمى حقيقية استحوذت على جماهير المنتخب الأرجنتيني قبل ساعات من طرح الاتحاد المحلي لكرة القدم للبيع تذاكر هذه المباراة عبر منصة إلكترونية.

ومنذ الدقائق الأولى، كان في قائمة الانتظار الافتراضية 1.2 مليون مشتر محتمل، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية التي بثت بيع التذاكر على الهواء مباشرة.

ولم تمنع أسعار التذاكر التي قيل إنه مبالغ فيها المشجعين الأرجنتينيين من الاندفاع للظفر بفرصة مشاهدة معشوقيهم وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

وكان الاستقبال الذي خصص للمنتخب الأرجنتيني بعد عودته متوجا بالكأس العالمية من قطر في ديسمبر الماضي قد مر على غير ما كان مقررا له، بعد أن غزا أكثر من خمسة ملايين شخص وسط بوينوس آيريس لرؤية “منتخب التانغو” الذي لم يتمكن من الوصول إلى ساحة “الأوبيليسكو” الشهيرة وسط العاصمة حيث تقام عادة أبرز الاحتفالات الشعبية.

ويُنظر إلى المباراة الودية ليوم الخميس المقبل على أنها فرصة حقيقية للاحتفال بأبطال العالم.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد تلقى أكثر من 131 ألف طلب اعتماد من الصحفيين لتغطية المباراة.

وأدلى رئيس الاتحاد كلاوديو تابيا بتعليق ساخر على هذا العدد الهائل من طلبات الاعتماد “سنحتاج إلى ملعبين من حجم “إل مونومينتال” ملعب ريفير بلايت، فقط للصحفيين. ..جنون مطلق بالأرجنتين”.