سوسن مبروك ترد وتكشف حقيقة توليها منصب في مملكة “اطلنتس”..#خبر_عاجل

نفت نائب رئيس البرلمان سوسن مبروك اليوم الجمعة 17 مارس 2023، توليها منصب وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية في ما يعرف بمملكة اطلنتس الجديدة.

وأوضحت سوسن مبروك في تصريح لاذاعة شمس أف أم أنها لا تتقلد أي صفة في هذه ”المملكة”، وبينت أنه كان لها مداخلات في إطار ورشات عمل افتراضية حيث وقع استشارتها في عدة مواضيع باعتبارها خبيرة في القانون.

وتابعت أن صورتها التي تم نشرها مع علم “مملكة اطلنتس” هي صورة تم التلاعب بها.

وعبرت المتحدثة عن استعدادها مواجهة صاحب قناة ‘هنا بلادي’ الذي أكد انتمائها للـمملكة المذكورة، وأفادت بأنها نشرت عدة مقالات ومواضيع في عدة مواقع الكترونية بصفتها خبيرة.

وشددت على أنها لا تحمل أي صفة باستثناء صفة خبيرة في القانون.