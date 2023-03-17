يونايتد يصطدم مع إشبيلية وجوفنتوس يواجه سبورتنغ في ربع نهائي الدوري الأوروبي

سيصطدم مانشستر يونايتد مع إشبيلية، صاحب الرقم القياسي بالفوز ست مرات بالدوري الأوروبي لكرة القدم، في دور ربع النهائي بينما يلتقي جوفنتوس وسبورتنغ بعد سحب القرعة في نيون اليوم الجمعة.

وسيسافر يونايتد، الذي هزم ريال بيتيس ذهابا وإيابا في دور ثمن النهائي، إلى إسبانيا مجددا بعد تأهل إشبيلية، المتوج باللقب لآخر مرة في 2020، رغم الخسارة إيابا من فناربخشه.

ولم يخسر النادي الأندلسي من يونايتد في ثلاث مواجهات سابقة، وتفوق عليه لآخر مرة في قبل نهائي 2020.

وسلط إريك تن هاج مدرب يونايتد الضوء على سجل إشبيلية الرائع في البطولة لكنه يريد التركيز أولا في المنافسات المحلية.

وقال المدرب الهولندي “ستكون مواجهة صعبة، إشبيلية يتمتع بخبرة كبيرة في الدوري الأوروبي وفاز باللقب عدة مرات، لا أعرف الفريق بالتفاصيل ولا أتطلع لهذه المواجهة الآن”.

وأضاف “أولا توجد فترة توقف دولية ثم ثلاث مباريات بالبطولة الإنقليزية الممتازة لذا يجب أن نركز في كثير من الأمور أولا”.

ويتطلع جوفنتوس، الذي ودع دوري الأبطال عقب احتلال المركز الثالث بمجموعته، إلى لقب الدوري الأوروبي بعد تقلص آماله في إنهاء البطولة الإيطالية بالمربع الذهبي عقب خصم 15 نقطة من رصيده بسبب مخالفات في الانتقالات.

ويحتل جوفنتوس المركز السابع بالبطولة المحلي بفارق عشر نقاط خلف ميلان الرابع، ويضمن التتويج بالدوري الأوروبي مشاركته في دوري الأبطال بالموسم المقبل.

ونجح سبورتنيغ لشبونة ، منافس جوفنتوس القادم، في الإطاحة بأرسنال متصدر البطولة الإنقليزية الممتازة 5-3 بركلات الترجيح أمس الخميس عقب التعادل 3-3 في دور ثمن النهائي.

ويلعب فينوورد الهولندي ضد روما في تكرار لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي بالعام الماضي حين تفوق الفريق الإيطالي 1-صفر.

وتغلب باير ليفركوزن، الذي يدربه الإسباني تشابي ألونسو، على فرنسفاروش المجري دون استقبال أي هدف في مباراتين وسيواجه سان جيلواز البلجيكي الذي أطاح بأونيون برلين.

وجاءت القرعة على النحو التالي..

مانشستر يونايتد – إشبيلية الاسباني

جوفنتوس الايطالي – سبورتنغ لشبونة

فينوورد الهولندي – روما الايطالي

باير ليفركوزن – سان غيلواز البلجيكي

– الفرق المذكورة أولا تستضيف مباريات الذهاب يوم 13 افريل القادم ، وتلعب مباريات الإياب يوم 20 بالشهر ذاته.

* قرعة نصف النهائي:

جوفنتوس/سبورتنغ ضد يونايتد/إشبيلية.

فينوورد/روما ضد ليفركوزن/سان جيلواز.

– الذهاب في 11 ماي القادم والإياب يوم 18 بالشهر ذاته.