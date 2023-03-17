قرار هام لهيئة الدفاع عن نور الدين بوطار..#خبر_عاجل

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2023/03/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

عبر الأستاذ محمود يعقوب عضو بهيئة الدفاع عن الزميل الصحفي نور الدين بوطار مدير عام إذاعة موزاييك أف أم اليوم الجمعة 17 مارس 2023 عن تفاجئه محادثات واتساب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لبوطار.

وقال محمد يعقوب ”الملف اطّلعنا عليه وتطوراته نعلمها جيدا وما يتم تداوله هو وسيلة للتشويه والإساءة.. هي إرساليات مفبركة بطريقة مبتذلة جدا سواء على مستوى المضمون أو حتى اللغة والتعابير المستعملة ..”

كما أضاف في تصريح لاذاعة موزاييك أف أم ”نحن نحترم سرية التحقيق لكن للأسف الشديد هناك من يريد التأثير على التحقيق بمعطيات من خارج الملف وربما يتزامن ذلك مع حدث خارجي يتعلق بالتنديد بإيقاف بوطار وأعتقد أن العبارات المدوّنة في الإرساليات المتداولة لا صحة لها.. ليست لغة نور الدين والحوار بدائي مبتذل ..”

وأكد الأستاذ محمود يعقوب أن هيئة الدفاع ستقدم شكاية لوكيل الجمهورية لكشف المتورط في بث الإشاعات ومن قام بالفبركة لأن الغرض منها هو التأثير على سير التحقيق والإساءة لسمعة شخص متمتع بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم بات ..”

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