بعد تعيين والي تونس وزيرا للداخلية: جبهة الخلاص تصدر بيان هام..

علّقت جبهة الخلاص في بيان اليوم السبت 18 مارس 2023 على إعلان وزير الداخلية توفيق شرف الدين استقالته من منصبه، معتبرة أنّه ”سقوط مدوّي لأحد ركائز النظام يؤشر على ان الانقلاب بات يعاني من الاضطراب وعدم الاستقرار الحكومي فضلا عن اشتداد عزلته الداخلية والخارجية”.

وأكدت جبهة الخلاص أن تعيين والي تونس خلفا لشرف الدين على رأس وزارة الداخلية “يدل على ان النظام لم يستنتج أي درس من فشله وانه مستمر في الهروب الى الامام في وجه الازمة السياسية والاجتماعية المحتدمة ممعنا في خطاب التقسيم والتخوين وفي التشدد على قمع الحريات” وفق نصّ البيان.

وأضافت “هذا الخروج المفاجئ، ومهما كانت أسبابه ومسبباته، يشير الى أن أحد الاعمدة الأساسية للنظام قد سقط نتيجة اشتداد الضغط عليه في الداخل والخارج وفشله في إدارة الازمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بالبلاد”.

وانتقدت جبهة الخلاص توظيف وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين لأجهزة الأمن في الصراع السياسي بين النظام ومعارضيه “وخطبه وتصريحاته الحادة في التهجم عليهم حد اتهامهم بالخيانة، الامر الذي حدا بالبرلمان الأوربي وفي سابقة هي الأولى من نوعها الى تحميله شخصيا مسؤولية تدهور حالة الحريات بالبلاد والمطالبة بقطع التعاون مع وزارتي العدل والداخلية” وفق نصّ البيان.

كما اعتبرت أن “سقوط شرف الدين يمثل مؤشرا على قصور سياسة القمع والتهديد به وعلى النهاية المحتومة لكل الطغاة، وتؤكد ان استمرار الحكم في هدم المؤسسات الدستورية واستبدالها بمؤسسات مسخ واستمراره في مصادرة الحقوق والحريات والاعتداء عليها لن يثنيها وكافة القوى الوطنية عن مواصلة العمل والنضال من اجل عودة الشرعية الدستورية والذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة وقيام حكومة انقاذ تتصدى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتأكدة وتعيد لتونس مصداقيتها الدولية المهدورة”.