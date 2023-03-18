حجز قوارير مولوتوف أعِدّت للقيام بمعركة وأحداث عنف بين مجموعة من التلاميذ !!

اثر ورود معلومات لمركز الأمن الوطني بالمروج الرابع مفادها اعتزام عدد من التلاميذ التحضير للإعتداء بالعنف على مجموعة أخرى من التلاميذ باستعمال آلات حادة وأسلحة بيضاء وقوارير حارقة من خلال التحريض فيما بينهم عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بتكثيف التحريات الميدانية أمكن القبض على أحدهم، حيث أكّد اعتزامهم التحضير للقيام بالإعتداء بالعنف على مجموعة من التلاميذ على خلفية تعرض أحد أصدقائهم إلى الإعتداء من قبل المجموعة المذكورة.

بالقبض على أصدقاء المعني تواليا أكّدوا ما سبق وقيامهم بإخفاء قوارير حارقة بأحد المنازل المهجورة بالجهة، تم حجز عدد 16 قارورة.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة.