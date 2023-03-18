هذا ما قرره القضاء في حق مدير المكتب الإعلامي لحركة النهضة..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ مدّة 5 أيام بمدير المكتب الإعلامي لرئيس حركة النهضة والعضو بمكتبها التنفيذي، عبد الفتّاح الطاغوتي، من أجل شبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي وفق موزاييك.

وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ وسط الأسبوع الجاري إيقاف عبد الفتاح الطاغوتي، وذلك في علاقة بالأبحاث المتعلقة بشبهة التآمر على أمن الدولة والتي شملت في مرحلة أولى أعضاء من المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة من ضمنهم الكاتب العام الجهوي للحركة وذلك للاشتباه في إدارة صفحات فايسبوكية متهمة بتأليب الرأي العام وتحريضه على مؤسّسات الدولة وتببيض أشخاص متهمين بالتآمر على أمن الدولة، حسب نصّ بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.