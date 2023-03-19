فظيع: وفاة طفل غرقا في قنال مجردة..وهذه التفاصيل..

تمكن أعوان الحماية المدنية بمنوبة مساء السبت من انتشال جثة طفل لقى حتفه غرقا في قنال وادي مجردة المحاذي للمركب الرياضي بعد نزوله للسباحة في القنال صحبة بعض المشاركين معه في منافسات رياضية بقاعة الرياضات الجماعية بمنوبة، وفق ما أفاد به مصدر أمنى.

وأضاف المصدر في تصريح لمكتب “وات” بمنوبة انه فور استنجاد رفاق الضحية بالأمن والحماية المدنية، تدخلت فرقة الغوص بالحماية المدنية لانتشال الضحية بعد عملية بحث واسعة، وسط صدمة الحاضرين .

وكان الطفل البالغ من العمر11 عاما وهو نجل مدرب تايكواندو ومستشار فني بالجامعة التونسية للرياضة والشغل، حضر مع والده و شقيقتيه المشاركتين في منافسات التظاهرة الرياضية القارية للنسخة الأولى من كأس الأندية الافريقية للتايكواندو “اي تي في” التي تحتضنها منوبة في الفترة الممتدة من 16 إلى 19 مارس الجاري بمشاركة حوالي 500 لاعب من 12 دولة إفريقية.

وقد تولى أعوان الحماية نقل الجثمان، الى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول، بعد القيام بالإجراءات القانونية من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والجهات الامنية المختصة ، فيما فتحت الوحدات الأمنية تحقيقا في الحادثة واستمعت الى رفاق الضحية حول ظروف الغرق وملابساتها. يذكر ان المنافسات تواصلت اثر الحادث بعد الوقوف دقيقة صمت وتلاوة الفاتحة ترحما على روح الفقيد.