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الاحتفاظ بفتاة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي..

2023/03/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني ببنعروس، أول امس الجمعة، من ضبط فتاة أصيلة الجهة، مفتش عنها لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، “من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات”.

وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، بإحالة هذه الفتاة على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنعروس لاتخاذ ما يتعين في شأنها، وفق المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني الذي أضاف في بلاغ له اليوم السبت أن هذه العملية تأتي “في إطار تعقّب العناصر المفتش عنها والتي تهدد الأمن العام”

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