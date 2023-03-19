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عاجل/بعد تركيا: زلزال مدمر يضرب الإكوادور..وهذه حصيلة القتلى..

2023/03/19 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن مكتب رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد يوم السبت، على بعد 59 كيلومترا من مدينة غواياكيل إحدى أكبر المدن في الإكوادور، إلى 12 قتيلا.

وسجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق. ودعا الرئيس لاسو في تغريدة له على موقع “تويتر”، المواطنين إلى إلتزام الهدوء. وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن زلزالا بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل الإكوادور اليوم السبت، مخلفا قتلى وعددا من الإصابات والدمار.

 

وكالات

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