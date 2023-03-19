عاجل/درجة إنذار عالية بهذه الولاية..والرصد الجوي يحذر..

أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي، درجة إنذار عالية تستدعي اليقظة التامّة، إلى ولاية قبلي بسبب الرياح القوية جدّا، والتي تتراوح سرعتها بين 50 و70 كلم/س وتتجاوز مؤقّتا 90 كم/س في شكل هبات وتثير الرمال والأتربة بالجنوب.

وأسند المعهد الوطني للرصد الجوي، في خريطة اليقظة المنشورة على موقعه، الأحد، اللون الأصفر، درجة إنذار عادية والتي تتطلب توخي الانتباه أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، لولايات قفصة وتوزر وقابس مدنين وتطاوين.

ودعا المعهد الى توخي الحذر في حركة التنقل وفي الأنشطة ذات العلاقة بالنقل الجوي والبحري تجنّب القيام بأنشطة ترفيهية في الخارج محذرا من سقوط الأشجار أو الأعمدة وتجنب الصعود وعدم العمل فوق أسطح المباني والاماكن المرتفعة.