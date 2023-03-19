تصفيات كاس امم افريقيا 2024 – انطلاق تربص المنتخب الوطني ..وغدا تكتمل المجموعة تحضيرا للمباراتين مع منتخب ليبيا

افتتح مساء اليوم بالملعب الفرعي برادس التربص التحضيري للمنتخب الوطني لمباراتيه مع منتخب ليبيا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمبرمجتين ليومي الجمعة 24 مارس الجاري بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بداية من التاسعة والنصف ليلا والثلاثاء 28 من نفس الشهر بملعب شهداء بنينة ببنغازي انطلاق من التاسعة ليلا بتوقيت تونس.

وشارك في الحصة التدريبية الأولى الحراس أيمن دحمان و البشير بن سعيد و معز بن شريفية واللاعبون نادر الغندري و سيف الدين الجزيري و فراس بن العربي ومحمد علي بن رمضان وياسين مرياح في حين خضع كل من علي معلول و وجدي كشريدة و علي العابدي إلى حصة لإزالة الإرهاق بمقر الإقامة و سيلتحق مساء اليوم هيثم الجويني بالمجموعة بعد أن شارك مع فريقه الملعب التونسي في لقائه اليوم مع النادي البنزرتي (1-صفر) .

وسيتواصل توافد اللاعبين على مقر التربص فور انتهاء التزامات كل لاعب مع ناديه ليكتمل نصاب المجموعة يوم غد الإثنين .

وكان مدرب المنتخب الوطني جلال القادري اعلن يوم الخميس عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لملاقاة منتخب ليبيا في مناسبتين في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2023.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في التربص التحضيري :

حراسة المرمى:

البشير بن سعيد وأيمن دحمان ومعز بن شريفية

الدفاع:

منتصر الطالبي وديلان برون ونادر الغندري وياسين مرياح ومحمد دراغر ووجدي كشريدة وعلي معلول وعلي العابدي ويان فاليري.

وسط الميدان:

إلياس السخيري وحنبعل المجبري وأنيس بن سليمان وعيسى العيدوني ومحمد علي بن رمضان وشايم الجبالي.

الهجوم:

يوسف المساكني وإلياس العاشوري وفراس بالعربي وهيثم الجويني وعمر العيوني وسيف الجزيري.

ويذكر ان لاعب وسط الميدان غيلان الشعلالي الذي وجهت له الدعوة سيتغيب عن المقابلتين بسبب الاصابة