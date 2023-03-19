الكشف عن خدمات جنسية داخل مركز تدليك..وهذه التفاصيل..

قام فريق مشترك من شرطة النجدة والشرطة العدلية مساء اليوم بإيقاف أربعة أشخاص إثر مداهمة محل تدليك بمنطقة المرازقة من ولاية نابل بشبهة ممارسة مهن وضيعة.

ووفق ما اكده مصدر امني لموزاييك فإن عملية رصد ومتابعة بينت أن مركز تدليك شهير يعمل في مجال الدعارة وتقديم خدمات جنسية تحت غطاء مركز تدليك واستشفاء.

والموقوفين، وفق المتحدث ذاته هن عاملتين بالمركز اعترفتا بامتهانهما الدعارة تحت غطاء المركز المذكور وصاحبة المحل وهي عنصر مدرج في التفتيش بسبب ذات التهمة وحريف ضبط داخل المركز متلبسا.

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالعناصر الاربعة ومباشرة التحقيق في شأنهما بعد تعهيد فرقة الشرطة العدلية بنابل، كما أذنت بالغلق الفوري للمحل.