بن عروس: افتتاح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بالمروج السادس وإقبال كثيف من المواطنين عليها

شهدت نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك والتي تم افتتاحها، اليوم الأربعاء، بمنطقة المروج 6 من ولاية بن عروس إقبالا كثيفا من قبل المواطنين الذين قدموا بأعداد كبيرة لاقتناء ما يلزمهم من منتوجات غذائية يرتفع استهلاكها عليها خلال شهر رمضان المعظّم.

وقد هيّئت المصالح المحليّة الفضاء وجهّزته بالمستلزمات الضرورية ليستقبل اكبر عدد من التجار والباعة وممثلي المجامع المهنية والتعاضديات الفلاحية وغيرها، إلى جانب تخصيص 14 فضاء لاستقبال المنتوجات المختلفة من الخضر والغلال، ومنتوجات الدواجن والبيض واللحوم الحمراء، الى جانب معلبات زيت الزيتون والمصبرات والتمور.

واعتبر عدد من مرتادي السوق ممن استقت “وات” آرائهم عن رضاهم عن نوعية المنتوجات المعروضة ومستويات الأسعار المعتمدة مقارنة بمثيلاتها خارج النقطة، فيما نسّب البعض الآخر مستوى الأسعار واعتبروا أنها لاتختلف كثيرا عن مستويات تسعيرها في بعض الفضاءات الأخرى.

وفي نفس السياق، شدد عدد من الحاضرين على أهمية تواصل امداد النقطة بمختلف المواد الاستهلاكية على امتداد شهر رمضان، وتواصل عرض مختلف المنتوجات بنفس الاسعار، خاصة أمام تقهقر القدرة الشرائية للعديد من الفئات، وفق تعبيرهم.

وتوزّعت أسعار المنتوجات المعروضة إلى 36 دينارا للكلغ الواحد من لحوم الضأن، و35 دينارا للحوم الأبقار، و8200 مي للدواجن، و14900 مي للتر الواحد من زيت الزيتون، و370 مي للبيضة الواحدة، واختلفت اسعار الخضر والغلال من فضاء لاخر رغم التقارب في التسعيرة.

يذكر أن ولاية بن عروس شهدت في موفى الاسبوع المنقضي فتح نقطة بيع مماثلة من المنتج الى المستهلك بوسط منطقة برج السدرية ومن المنتظر ان يتم افتتاح نقاط اخرى بمعتمديا ت أخرى خلال الايام القليلة القادمة.